Alkolenker prallte in Hallein in Feuerwehrfahrzeug: Richterin verhängte eine Geldbuße

Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung stand am Dienstagnachmittag ein 39-jähriger Tennengauer vor Strafrichterin Anna-Sophia Geisselhofer.

Der Mann war am Abend des 21. Dezember 2018 schwer betrunken mit seinem Pkw auf der Halleiner Landesstraße (L 105) auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein Löschfahrzeug der Halleiner Feuerwehr gekracht. Ein Feuerwehrmann wurde dabei verletzt. Das Einsatzfahrzeug war gerade auf dem Weg zu einem Wohnungsbrand gewesen.

Ein Alkotest beim 39-Jährige Unfalllenker ergab 2,24 Promille - er und seine Beifahrerin kamen unverletzt davon.

Wie der stellvertretende Sprecher des Landesgerichts, Andreas Wiesauer, mitteilte, erledigte die Richterin das Verfahren mit einer Diversion. Der Angeklagte muss demnach eine Geldbuße in Höhe von 4000 Euro zahlen (einschließlich Verfahrenskosten). Zudem wurde er verpflichtet, dem verletzten Feuerwehrmann zusätzliches Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro zu zahlen; die Haftpflichtversicherung habe bereits Schmerzensgeldzahlungen an das Opfer geleistet, so Wiesauer.

Die Diversionsentscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft erwägt, Beschwerde dagegen einzulegen.

Quelle: SN