Alkolenker prallte in Saalbach mit Pkw gegen Tunnelwand

Ein 34-jähriger Deutscher verlor am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Saalbach die Kontrolle über seinen Pkw. Dabei touchierte er im Umfahrungstunnel die Tunnelwände. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Liegen und schlitterte noch einige Meter weiter. Der Deutsche wurde mit Verletzungen vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille, berichtete die Polizei.

Quelle: SN