Alkolenker bedrohte nach Unfall im Vollrausch verletzten Salzburger Autofahrer

Mehrere Anzeigen hat sich Donnerstagfrüh ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau nach einem Verkehrsunfall im benachbarten Lochen (nahe Mattsee) eingehandelt.

Laut Polizeibericht waren am Donnerstag kurz nach sechs Uhr im Gemeindegebiet von Lochen am See auf der Baier Landesstraße mit der Kreuzung Römerstraße die beiden Pkw eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Braunau und eines 41-Jährigen aus dem Flachgau zusammengestoßen.

Der Salzburger erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 45-Jährige, dessen Pkw durch die Kollision in die angrenzende Wiese geschleudert wurde, blieb unverletzt. Ein Alkomattest beim 45-Jährigen ergab 2,58 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Während der Amtshandlung bedrohte der alkoholisierte Lenker seinen Unfallgegner gefährlich und zeigte sich gegenüber den erhebenden Polizistinnen und Polizisten renitent, weshalb er zusätzlich wegen gefährlicher Drohung und Anstandsverletzung angezeigt wird. Zudem sprachen die Beamten ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus.