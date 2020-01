Alkolenker raste auf der A1 in Wals mit 2,16 Promille an Polizisten vorbei

Der Pkw-Lenker war auf der Westautobahn in Richtung München unterwegs. Er musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Zudem erfolgt eine Anzeige.

Am Donnerstag am späten Vormittag wurden Schengenfahnder der Polizei auf der Westautobahn (A1), Fahrtrichtung München, auf einen Pkw aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Der 26-jährige Lenker aus dem Innviertel (Bezirk Braunau) konnte angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Dem Oberösterreicher wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

Quelle: SN