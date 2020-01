Alkolenker stürzte im Tennengau mit Auto in einen Bach

Der 28-Jährige kam mit 2,06 Promille von der Straße ab.

Ein 28-jähriger Mann ist am Samstagabend in Abtenau (Bezirk Hallein) mit seinem Auto in den Fischbach gestürzt. Der betrunkene Einheimische war mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte einen Holzzaun durchbrochen. Er und sein Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieben unverletzt, berichtete die Polizei Salzburg.

Der beim Lenker durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wird angezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr Abtenau zog zusammen mit einer privaten Firmen das beschädigte Auto aus dem Bach.

Quelle: APA