Alkolenker versteckte sich in Salzburg vor Polizei in Müllcontainer

Ein betrunkener Radfahrer ist am Donnerstagabend in der Stadt Salzburg vor der Polizei geflüchtet und hat sich schließlich in einem Müllcontainer versteckt. Als die Beamten den 24-Jährigen dort nach einem Zeugenhinweis entdeckten, mussten sie dem am Rücken liegenden Mann helfen, weil er nicht mehr selbstständig aus dem Container steigen konnte. Ein Alkotest bei dem Ukrainer, der in Schlangenlinien geradelt war, ergab 1,44 Promille. Sein Fahrrad wurde abgesperrt.