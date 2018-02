Alkolenker verunglückten in Hof und Wagrain mit jeweils 1,36 Promille intus

33-jährige Flachgauerin überschlug sich mit ihrem Auto, ein 79-jähriger Pongauer flüchtete nach Unfall. Die Polizei forschte ihn aus. Sein Führerschein war bereits abgelaufen.

Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Flachgau verlor am Fachingsdienstag gegen 21.30 Uhr auf der Wiestalstraße im Bereich Ebenau die Herrschaft über ihren Wagen. Vermutlich weil sie mit 1,36 Promille ordentlich betrunken war. Auf einem geraden Straßenstück schlitterte der Pkw auf der rechten Straßenseite über eine schräg ansteigende Leitschiene. Dadurch hob das Fahrzeug vom Boden ab. Aufgrund der Fahrgeschwindigkeit überschlug es sich seitlich auf das Dach. In weiterer Folge schlitterte der Pkw am Dach noch etwa 130 Meter weiter, bis er auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde bei dem Überschlag nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Unfalllenkerin wurde mit dem Roten Kreuz Hof ins LKH eingeliefert.

Ebenso mit 1,36 Promille stark betrunken war kurz zuvor in Wagrain ein 79-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrzeug unterwegs. Der Pensionist kollidierte dabei mit dem Pkw eines 43-jährigen Dänen. Es blieb bei einem Sachschaden. Am Unfallort konnte die Zulassungsbesitzerin des dänischen Fahrzeugs vorerst mit ihrem Handy noch ein Bild vom Führerschein des Einheimischen machen, ehe dieser mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle verließ, ohne weiter an der Sachverhaltsklärung des Unfalls mitzuwirken. Der fahrerflüchtige 79-jährige Lenker aus Wagrain konnte von einer Polizeistreife an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Im Zuge der Amtshandlung wurde festgestellt, dass der Führerschein mit 17.12.2017 seine Gültigkeit aufgrund einer Nichtverlängerung einer Führerscheinauflage verloren hat. Die Lenkberechtigung war somit nicht aufrecht. Der fahrerflüchtige Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau zur Anzeige gebracht.

(SN)