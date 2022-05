Alkolenker verursacht Unfall in Lofer: Mitfahrer schwer verletzt

Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Lofer (Pinzgau).

Ein 37-jähriger Lenker war mit seinem Transporter von der Loferer Alm in Richtung Marktzentrum Lofer im Ortsteil Faistau unterwegs. Laut Polizeibericht sei er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte im Anschluss gegen einen Baumstumpf. Ein 31-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden. Ein weiterer Mitfahrer (34 Jahre) wurde leicht verletzt und konnte mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht werden. Der dritte Mitfahrer im Alter von 39 Jahren blieb - wie der Unfalllenker - unverletzt. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Lenker hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut

Ein beim Lenker durchgeführter Test mittels Alkomat ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft sowie bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht. Am Transporter entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Ob auch der Schwerverletzte, so wie die anderen Beteiligten, angegurtet war, ist der Polizei zufolge Gegenstand der Erhebungen. Die Freiwillige Feuerwehr Lofer war mit mehreren Fahrzeugen und 28 Leuten im Einsatz.

Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Lofer.