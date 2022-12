Alkolenker verursachte Unfall in Salzburg: Zwei Verletzte

Unfall-Lenker hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut.

Bei einem Verkehrsunfall in der Kleßheimer Allee in Salzburg-Taxham wurden am Montagabend zwei Personen verletzt. Ein Kleinlastkraftwagen kam auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen Lenker und ein 9 Jahre altes Kind mussten vom Roten Kreuz in das LKH Salzburg eingeliefert werden. Wie ein Alkotest ergab, hatte der 45-jährige Lenker des Kleinlastkraftwagens 1,2 Promille Alkohol im Blut. Er blieb unverletzt. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.