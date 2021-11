Alkolenker verweigert Aussage gegenüber Polizistin - "Frau hat kein Recht zu sprechen"

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu mehreren Unfällen im Straßenverkehr im Bundesland Salzburg. In einem Fall legte ein Alkolenker ein irritierendes Macho-Verhalten an den Tag.

Fahrzeuglenker fährt in Schlangenlinien und verweigert Alkomattest

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, ein Pkw-Lenker würde in Schlangenlinie in der Nonntaler Hauptstraße in Richtung stadtauswärts fahren, fahndete eine Streife nach dem Lenker. Dieser konnte schließlich an der Wohnadresse angetroffen werden und wurde zum Alkovortest aufgefordert, welcher einen Wert von zirka 1,6 Promille ergab.

Der Lenker verweigerte in weiterer Folge einen Alkomattest und wurde über die Anzeigeerstattung sowie die vorläufige Führerscheinabnahme in Kenntnis gesetzt. Wie die Polizeidirektion Salzburg in einer Aussendung mitteilt, habe sich der 38-jährige bosnische Staatsbürger geweigert, mit der weiblichen Beamtin zu sprechen. Er würde mit keiner Frau sprechen, eine Frau habe kein Recht zu sprechen, soll dieser gesagt haben.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

Ein 40-jähriger deutscher Staatsbürger fuhr mit seinem E-Scooter, ohne einen Helm zu tragen, vom Bräu Gasthof in Kaltenhausen in Richtung Hallein. Der E-Scooter-Lenker ist von der Fahrbahn nach links auf die Fahrbahnmitte abgekommen und dabei frontal mit einer Verkehrsinsel kollidiert, was unter anderem auf dessen Alkoholisierung zurückzuführen sein dürfte. Durch den Sturz erlitt der 40-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich bzw. an den Händen. Er wurde mittels Rettungsfahrzeug ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Der E-Scooter blieb nahezu unbeschädigt. Ein Alkomattest verlief positiv und ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Fahrradfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Ohne Alkoholeinfluss dafür mit Verletzung ereignete sich am Sonntagabend ein Unfall im Stadtbereich. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Elisabethstraße in Richtung stadteinwärts, um dort nach links in die Saint-Julien-Straße einzubiegen. An der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem 58-jährigen Radfahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Sturz und erlitt Schürfwunden im Bereich beider Hände und Arme und wurde mittels Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt. Ein mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomattest verlief mit jeweils 0,00 mg/l negativ.