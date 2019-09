Alkolenker zog mit demoliertem Auto 800 Meter lange Ölspur durch St. Veit

Gleich mehrere Anzeigen hat sich Sonntagnachmittag ein 29-jähriger Einheimischer nach einem Sachschadenunfall in St. Veit eingehandelt.

Die Serie der Delikte begann nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 15:45 Uhr als der Mann mit seinem Auto bei der Ortseinfahrt St. Veit in einer Haarnadelkurve von der Landesstraße abkam und über einen hohen Randstein fuhr. Dabei rammte der Lenker einen Leitpflock und schlitzte sich dabei die Ölwanne seines Pkw auf. Der 29-Jährige fuhr anschließend ohne die Polizei zu verständigen weiter und wollte in St. Veit seine Kinder abholen.

An der Adresse angekommen bemerkte er den starken Ölverlust sowie die Ölspur, die er mit dem demolierten Fahrzeug bereits hinterlassen hatte. Anstatt jedoch die Feuerwehr von dem Vorfall und dem ausgetretenen Öl zu informieren, überstellte der Lenker mithilfe seines Vaters das beschädigte Fahrzeug zu einem Lagerplatz und ließ es dort stehen.

Durch die dabei getätigten Fahrten hinterließ der Mann einen Ölstreifen auf einer Länge von mehr als 800 Meter - quer durch St. Veit. "Der Ölaustritt endete vermutlich erst, als das gesamt Öl ausgelaufen war", hieß es im Polizeibericht.

Die mittlerweile verständigte örtliche Feuerwehr versuchte das ausgetretene Öl zu binden, das sich wegen des starken Regens bereits verdünnt und durch den Fahrzeugverkehr vertragen hatte.

Der Verursacher versuchte dabei, bis zu seiner Ausforschung durch die Polizei sowie der Feuerwehr, seine Beteiligung an der Verunreinigung zu verschleiern. Und gab dazu an nicht selbst gefahren zu sein, sondern beschuldigte seinen Vater der Verwaltungsübertretung.

Letztlich gab der Einheimische alle seine Übertretungen zu und bestätigte den Verdacht, Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Promille Wert von 1,64 (was ihn offenbar nicht daran gehindert hätte, mit dieser starken Alkoholisierung Kinder zu transportieren). Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Diverse Anzeigen wegen Fahrerflucht, Umweltverunreinigung, Lenken unter Alkoholeinfluss usw. folgen.

