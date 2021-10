Alkolenkerin krachte gegen Hausmauer der Rettungsdienststelle in Saalbach

Die 42-jährige Einheimische flüchtete anschließend in ein Mehrparteienhaus.

Am Sonntagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht gerufen. Dabei wurde ein Pkw gegen die Hausmauer der Rettungsdienststelle des Roten Kreuzes Salzburg in Saalbach gelenkt. Die vermeintliche Lenkerin stellte das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe ab und flüchtete in ein dortiges Mehrparteienhaus.

In weiterer Folge konnte die Fahrzeuglenkerin ausgeforscht und zum Vorfall befragt werden. Dabei zeigte sich die 42-jährige Einheimische stark alkoholisiert, aufbrausend und verweigerte die Durchführung eines Alkomattest. Die Frau wird angezeigt, berichtet die Polizei