Alkorazzia beim Christkindlmarkt: Salzburger Polizei kassiert erstmals digitalen Führerschein

Das dürfte wohl eine Premiere gewesen sein: Bei einer Verkehrskontrolle in der Stadt Salzburg hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einem betrunkenen Autofahrer den digitalen Führerschein auf elektronische Weise abgenommen.

Die Aufforderung kontrollierender Polizisten an Fahrzeuglenker, "Papiere" vorzuweisen, wird langsam, aber sicher immer seltener erfolgen. Vor etwas mehr als einem Monat präsentierten Innenminister Gerhard Karner sowie Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky am 19. Oktober den digitalen Führerschein. Binnen weniger Wochen haben 115.000 Interessierte diesen auf ihre Mobiltelefone geladen.

Für diese Lenker/innen gelten - no, na - dieselben Regeln wie für jene, die noch am "rosa Schein" bzw. den Scheckkarten-Führerscheinen festhalten. Und das musste in der Nacht auf Donnerstag auch ein Autofahrer im Salzburger Stadtgebiet zur Kenntnis nehmen.

Denn die Polizei führte strenge Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Augenmerk wurde hier auf den abströmenden Fahrzeugverkehr vom Salzburger Christkindlmarkt gelegt. Dabei wurden 105 Alkovortests bzw. Alkomattests durchgeführt. Ein Führerschein wurde elektronisch vorläufig abgenommen. Insgesamt wurden 17 Anzeigen an die zuständige Behörde erstattet und 10 Organmandate ausgestellt.

Die Polizei kann den Führerschein per Handy überprüfen, jeder Polizist ist mit einem Mobiltelefon ausgestattet. Bereits beginnend mit 2017 sei jedem Polizisten ein persönliches Smartphone zugewiesen worden, hieß es im Oktober bei der Präsentation.

Österreich dürfte in diesem Zusammenhang ein Vorreiter sein. Denn: Der digitale Führerschein gilt in dieser Form vorerst nur im Inland. Karner betonte, dass aber bereits an bilateralen Abkommen gearbeitet werde. Zudem muss der digitale Führerschein künftig in der gesamten EU laut einschlägiger Richtlinie anerkannt werden.