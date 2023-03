All for One Austria: Wie eine Salzburger Hilfsorganisation drei Kontinente verändert

Ein Salzburger Verein baut ein Waisenhaus in Afrika. Das Grundstück ist bereits gekauft, nun braucht es Spenden für das Bauvorhaben.

Mehmet Güner sind die Kinder ein großes Anliegen. „Weil sie unsere Zukunft sind. Was wir sehen, das ernten wir auch“ so Güner.

Dass aus kleinen Spendenaktionen zwanzig Jahre später ein großer Hilfeverein entstehen würde, war eigentlich nicht geplant. Angefangen hatte alles mit Kinderheimen in Salzburg und Umgebung, für die man unter Freunden Spenden gesammelt hatte. "2015 hat meine Mutter dann dafür eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Wenn es akut irgendwo Hilfe gebraucht hat, haben sich die Freiwilligen auf diesem Wege ausgetauscht. Irgendwann kamen aber so viele Spenden zusammen, dass wir einen Verein gegründet haben", sagt Mehmet Güner. Seit 2021 ist All for One Austria (AfO) offiziell eingetragen. Über die Jahre hat man sich peu à peu ein Netzwerk an Freiwilligen aufgebaut. Mittlerweile ist die Familie aus Salzburg in 18 Ländern, verteilt auf drei Kontinente, mit Hilfsprojekten aktiv - und das politisch sowie institutionell unabhängig.

Spenden werden persönlich übergeben

Mit den Projekten in Uganda hat man vor zwei Jahren begonnen. Vor Ort setzt man sich zusammen mit den Einheimischen für Schul- und Brunnenbau sowie medizinische Versorgung ein oder teilt Lebensmittel- und Hygienepakete aus. Außerdem betreibt der Verein Land- und Forstwirtschaft, indem man Bäume pflanzt oder Felder bestückt. "Es bringt nichts, nur im Moment zu helfen. Ich rede mit den Bauern vor Ort und frage, was sie langfristig brauchen", so Güner.

Regelmäßig fliegt der Salzburger nach Ostafrika, um die Spenden persönlich zu übergeben. Transparenz ist dem Verein dabei ein großes Anliegen. Als AfO will man den Spendern unmittelbar zeigen, was sie bewirkt haben: Lässt man für fünf Euro beispielsweise einen Baum pflanzen, so erhält man davon ein Video mit Zertifikat. Wenn man persönlich vor Ort helfen möchte, kann man mit dem Verein mitfliegen und sein Spendenbudget selbst umsetzen.

Ein Zuhause für 2000 Waisenkinder

Der Verein hat jetzt ein Großprojekt geplant: Im Dorf Massindi soll ein Waisenhaus für 2000 Kinder entstehen - Schule, Sportakademie, Atelier und Barbershop inklusive. Ein Grundstück mit 40.000 qm ist bereits gekauft. Nun braucht es Mittel für Bau und laufende Verpflegung. Auch hier hat Transparenz Priorität: Wenn man ein Waisenkind unterstützt, wird man mit diesem telefonieren können.

Dass dabei viel Arbeit auf Güner und sein Team zukommt, ist ihnen klar. "Wir arbeiten den ganzen Tag, aber ich werde keine Sekunde müde. Es ist einfach ein herzerwärmendes Gefühl. Ich weiß, dass ich die Menschheit nicht retten kann, aber mit jeder Seele, die ich berühre, habe ich mein Ziel erreicht."

Sie möchten helfen?

Spendenkonto:

All for One Austria

AT37 4501 0001 0927 1312