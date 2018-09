Alle Differenzen bei Bier und zünftiger Jause ausgeräumt

Der Landeshauptmann bedankte sich am Sonntag bei den Standlern der Schranne, die in der Vorwoche den Ausfall des Wochenmarktes hinnehmen mussten - bedingt durch den EU-Gipfel im Mozarteum.

Wegen des EU-Gipfels entfiel am vergangenen Donnerstag die Schranne auf und rund um den Mirabellplatz. Das löste teils hitzige Debatten aus. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) lud die Standlerinnen und Standler des Wochenmarkts am Sonntag in das Müllner Bräu ein - als kleines Trostpflaster. Und die Resonanz war groß: Rund 200 Frauen und Männer nutzten die Möglichkeit für ein Gespräch mit dem Landeshauptmann - ein gutes Bier und eine zünftige Jause inklusive. Haslauer (im Bild mit den Standlerinnen Ricky Schlosser, Herta Kain und Karola Steger) hatte Staatssekretärin Karoline Edtstadler (links) sowie Bürgermeister Harald Preuner als Verstärkung mitgenommen.

Quelle: SN