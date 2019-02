Alle gegen Eibl: Anrainer und Ortschefs fürchten den Brecher

Der Projektbetreiber sieht alle Vorgaben eingehalten. Anrainer fürchten sich vor dem Lärm der geplanten Bauschutt-Brechanlage auf dem ehemaligen Solvay-Firmengelände in Neualm.

Noch gibt es keine Genehmigung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, Projektbetreiber Bernhard Eibl aus Krispl-Gaißau und sein Rechtsvertreter Berthold Lindner sind aber optimistisch: "Die bisherigen Ergebnisse des Verfahrens zeigen, dass wir genehmigungsfähig sind. Wir belästigen keine Nachbarn und schaden der Umwelt nicht. Wir rechnen mit einem baldigen positiven Bescheid", sagt Lindner.

Anders sehen das viele Anrainer in der nur knapp 200 Meter entfernt gelegenen Haslausiedlung auf Oberalmer Gemeindegebiet. Sie befürchten eine erhöhte Lärmbelastung und zeigen sich empört über die geplanten Betriebszeiten, die auch den Samstag miteinschließen. "Wir wissen, dass es sich um ein Industriegebiet handelt. Aber so eine Anlage in solcher Nähe zu reinem Wohngebiet ist unverständlich", sagt eine Anrainerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Die Projektbetreiber verweisen dagegen auf ein medizinisches Gutachten, wonach die Anhebung des Basislärmpegels sowie des Dauerschallpegels nur als "geringfügige Änderung der bestehenden örtlichen Schallverhältnisse" anzusehen ist (Gutachten liegt den TN vor). "Grundproblem" sei die Flächenwidmung der Gemeinde Oberalm, die "sehenden Auges Wohngebiet zum bestehenden Industriegebiet hin gewidmet" habe.

Dass mit der Betriebsansiedlung auch 11.000 zusätzliche Lkw-Fahrten pro Jahr durch Hallein verbunden sind, wie Projektgegner betonen, bestreitet auch der Projektbetreiber nicht. "Aufs Jahr hochgerechnet, hört sich das natürlich extrem viel an. Man könnte aber auch sagen, das ist jede viertel Stunde ein Lkw mehr im Stadtverkehr", sagt Lindner.

Neue Hoffnung für Anrainer

Für die Anrainer hat sich indes ein neuer Hoffnungsschimmer aufgetan. Laut neuesten Erkenntnissen grenzt im Osten nämlich nicht die Gemeinde Oberalm, sondern ein im Privatbesitz befindlicher Grünstreifen an das Planungsgebiet an. "Die Besitzerin lebt im Ausland und wurde nicht kontaktiert. Das könnte das Verfahren zurückwerfen", sagt eine Anrainerin. Der Gemeinde Oberalm wurde die Parteistellung wegen dieser neuen Erkenntnis aberkannt. Bürgermeister Gerald Dürnberger (SPÖ) drängt trotzdem auf eine Raumverträglichkeitsprüfung nach dem Raumordnungsgesetz. "Wir werden uns da auch mit der Stadtgemeinde Hallein absprechen, die noch Parteistellung hat. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen."

Auch die besorgten Anrainer wollen jetzt die Stadtgemeinde Hallein stärker in die Pflicht nehmen. Bürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP) bestreitet, dass sich die Stadt bisher zu wenig gegen das Projekt starkgemacht hat: "Wir haben eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Sollte es einen positiven Bescheid geben, haben wir auch noch Berufungsmöglichkeiten."

Vonseiten des verfahrenszuständigen Referats für Abfallwirtschaft und Umweltrecht beim Land Salzburg heißt es auf TN-Anfrage, derzeit würden noch offene Fragen abgeklärt. Man rechne mit einem Bescheid in den nächsten zwei bis drei Monaten.