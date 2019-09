Alle gemeinsam im neuen Haus

Reges Leben ist in den vergangenen Wochen in der neuen Caritas-Zentrale in der Friedensstraße eingezogen. Nun sind die verschiedensten Bereiche in einem gemeinsamen Hauptquartier untergebracht, was alle sehr schätzen.

Stolz präsentiert Caritas-Direktor Johannes Dines die neue Zentrale in der Friedensstraße: "Wir durften ein Gebäude beziehen, das den höchsten Umweltstandards genügt und in Fragen der Energieeffizienz und Gebäudeökonomie auch im Hinblick auf niedrige Energiekosten Maßstäbe setzt." Bei der ...