Alle guten Dinge sind drei: Ein neuer Kulturverein für Hallein

Mit dem Verein Salzspiele hat die Salinenstadt seit Kurzem neben dem Kulturforum und dem Sudhaus einen dritten Kulturverein. Eine enge Zusammenarbeit der drei Institutionen ist geplant.

Kabarett-Freunden werden die "Salzspiele" bereits ein Begriff sein. Mit Jahreswechsel wurde die von Hannes Zankl im Vorjahr gestartete Kabarett-Reihe zum Verein umfunktioniert. "Das hat mehrere Vorteile", sagt Zankl: "Mit einem Verein ist man auf einer breiteren Basis aufgestellt. Man hat die Möglichkeit, auf das ein oder andere unterstützende Mitglied zurückzugreifen. Das macht es auch einfacher, was die wirtschaftlichen Strukturen anbelangt." Auch seien die Auflagen für den Einsatz freiwilliger Mitarbeiter weniger streng.

Obfrau des neuen Vereins ist Zankls Gattin Renate Oswald-Zankl. Sie arbeitet für einen Elternberatungsverein im Innergebirg und bringt viel Wissen aus dem Vereinswesen mit. Ihre Stellvertreterin wird die gelernte Konditorin Sonja Therisch. "Wir werden zu dritt überlegen, wo die Reise hingeht", sagt Renate Oswald-Zankl.

In diesem Jahr will sich der Verein dabei ausschließlich auf den Bereich Kabarett konzentrieren, wobei auch mit dem Kulturforum zusammengearbeitet wird. Auch mit der neuen Geschäftsführerin des Vereins Sudhaus will Hannes Zankl demnächst das Gespräch suchen. Ein Anliegen wäre ihm auch ein intensiverer Austausch mit dem Raum Berchtesgaden. "Die Salzregion befindet sich immerhin auf beiden Seiten. Da tun wir uns vielleicht als Salzspiele leichter als andere."

Für die Zukunft können sich die Zankls vorstellen, auch über die Halleiner Grenzen hinaus tätig zu werden: "Aktuell ist das aber noch kein Thema."