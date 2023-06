Alle Jahre wieder WC-Dilemma: An der Salzach fehlen immer noch Toiletten, Gastro muss Mangel ausbaden

Wer zu später Uhrzeit ein WC am Salzachufer sucht, sucht vergebens. Es fehlt Personal für die Betreuung der Toiletten. Als Notlösung suchen viele die umliegenden Cafés und Bars auf.



Die Bar Darwins liegt zwischen Mirabellplatz und Linzer Gasse. "Weil so viele unser WC benutzen, haben wir irgendwann sogar eine Spendenbox aufgestellt", sagt Besitzer Andreas Allesch. Er ist außerdem Obmann des Vereins Rechte Altstadt und erklärt: "Die Leute suchen in unserem Abschnitt die Gastronomietoiletten auf." Spenden müsse man zwar bei einem Toilettengang nicht zwingend, aber es sei gern gesehen, erklärt Allesch.

2022 war eine Lösung geplant

Mit den warmen Temperaturen zieht es wieder mehr Salzburgerinnen und Salzburger an die Salzachufer. Dort gibt es jedoch nach wie vor nicht genug öffentliche WCs. Dabei stand 2022 die Einführung von ökologischen Toiletten zur Debatte, gekommen sind bis heute keine. Zu der Zeit war Martina Berthold (Grüne) als Baustadträtin im Amt.

Ihre Nachfolgerin Anna Schiester erklärt dazu: "Das Mietmodell hat in der Stadtpolitik keinen Anklang gefunden und der Bürgermeister hat deshalb das Budget dafür nicht hergegeben." Sie sei oft am Salzachufer unterwegs und sieht selbst dringenden Lösungsbedarf. In Itzling komme dafür dieses Jahr noch eine öffentliche Toilette. Für das nächste Jahr sei eine Anlage an der Müllner Schanze und am Bahnhofsvorplatz geplant.

Für die Wartung fehle das Personal

Auch der fraktionslose Gemeinderat Harald Kratzer ist an einer Lösung des Toilettendilemmas interessiert und hat vor drei Monaten einen Antrag bei der Baustadträtin eingereicht. Konkret kritisiert er die Öffnungszeiten: Im Schnitt haben die meisten WCs in der Altstadt bis 20 Uhr geöffnet, im Sommer länger. Die kurzen Öffnungszeiten lägen an den geringen Personalressourcen, hatte man ihm mitgeteilt. "Ich kann als Gastronom auch nicht meine Toiletten um 19 Uhr schließen, nur weil ich zu wenig Personal habe. Aktuell feiert sich die Stadt, dass sie einen Überschuss von 61 Millionen Euro erzielt hat, da sollte sich Personal für Toiletten ausgehen."

Zu den kurzen Öffnungszeiten sagt die Baustadträtin: "Ich habe in Auftrag gegeben, für das nächste Jahr mehr Wartefrauen im Stellenplan anzumelden. Ich bin seit dem Vorjahr im Amt. Im November habe ich die erste Möglichkeit dafür. Ich bin aber absolut beim Herrn Kratzer. Wir brauchen mehr Personal und längere Öffnungszeiten." Als Sternbräuwirt bekommt Kratzer die fehlenden öffentlichen Toiletten unmittelbar mit. Viele würden seine WCs benutzen, manche ohne zu fragen.