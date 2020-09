Alle zehn Minuten Frischluft: Häufiges Lüften gehört jetzt auch in Salzburg zum Schulalltag

"Die Räume sind stündlich mehrmals durchzulüften." So lautet die Vorgabe in der neuen Covid-19-Schulverordnung des Bildungsministeriums.

Im Privatgymnasium der Herz- Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering erfolgt das Lüften ab sofort mit System. In seinem Willkommensbrief zum Schulstart erläutert Direktor Peter Porenta die Vorgehensweise: Jede Klasse ernennt wöchentlich zwei "Lüfterinnen bzw. Lüfter", die auf einem Aushang in der Klasse ersichtlich sind. Das Duo ist angehalten, während der Schulstunden alle zehn Minuten sowie in der Pause die Fenster zum Stoßlüften zu öffnen. ...