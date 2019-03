"Aller guten Dinge sind drei": Renitenter Pensionist hält St. Johanner Polizei auf Trab

Die Polizisten hatten den schwer alkoholisierten 77-Jährigen gerade erst mit dem Taxi nach Hause geschickt, da fuhr er auch schon wieder in seinem Auto an den Beamten vorbei.

Am späten Samstagabend stoppte die Polizei einen 77-jährigen Einheimischen. Dass er getrunken hatte, war offensichtlich. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, das Auto zwangsweise abgestellt und dem Lenker ein Taxi gerufen, das ihn nach Hause bringen sollte.

Anzeige

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der 77-Jährige nur kurze Zeit später in seinem Auto wieder an ihnen vorbeifuhr. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten den Pensionisten einholen: Er war gerade dabei, neuerlich ein Lokal anzusteuern. Erneut wurde die Alkholosierung des Pongauers gemessen - und ergab wieder knapp 1,8 Promille. Der Mann musst sein Auto erneut stehen ließen, diesmal nahmen im die Polizisten aber auch die Fahrzeugschlüssel weg. Der uneinsichtige Lenker gab schließlich zum Abschluss der Amtshandlung an, dass normalerweise ja aller guten Dinge drei wären. Er wird an die zuständigen Behörden angezeigt.

Quelle: SN