Alles in den Gelben Sack: Plastikmüll in der Stadt wird sich verdoppeln

Dosen und Joghurtbecher kommen in der Stadt Salzburg nun in den Gelben Sack. Was das für die Arbeit in einer Sortieranlage bedeutet.

Plastik ist nicht gleich Plastik. Vlada Mitrovic lehnt sich über das Sortierband der SAB in Siggerwiesen und greift nach einer grünen PET-Flasche. Nur wenige Schritte neben ihm fischt einer seiner Kollegen Plastikfolien von einem zweiten Band und sortiert sie nach Farbe. Ab kommender Woche wird in weiten Teilen Österreichs die Mülltrennung umgestellt. Verpackungsmaterial kommt künftig in den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne. In Salzburg bedeute das vor allem eine Umstellung für die Landeshauptstadt, sagt Abfallexperte Wilfried ...