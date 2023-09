Alles steht - und nur der Pendler selbst kann es ändern

Kaum überraschend kam es seit dem Beginn der Sperre der A-10-Tunnelkette nun zu kilometerlangen Staus. Schon nach kurzer Zeit will die Politik Änderungen im Konzept der Sanierungen. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll forderte Änderungen in einem Baustellenplan, den das Land gekannt, geprüft und freigegeben hat.

Diese Auswirkungen der Bauarbeiten können doch unmöglich überraschend kommen? Nicht nur die Politik muss sich der Auswirkungen bewusst gewesen sein. Die ÖBB schafften es im Vorfeld, das Angebot auszubauen. Genauso die ASFINAG, die in fast jeder Gemeinde einen Park-and-ride-Parkplatz errichtete. Vor Kurzem meldete sich auch Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller zu Wort und schlug vor, jeden Tunnel einzeln zu sanieren. Viele Gedanken dürfte er sich über diesen Vorschlag nicht gemacht haben. Das Nadelöhr würde weiterbestehen und die Pendler würden weiter stundenlang im Stau stehen.

Nun versucht die Politik, ihre Hände in Unschuld zu waschen und im Nachhinein Lösungen für ein Problem zu finden, das nicht nur jahrelang bekannt, sondern auch kaum anders zu bewältigen ist. Am Ende gibt es nur einen, der draufzahlt: die Pendler. Es liegt jetzt aber auch an ihnen, das von ÖBB und ASFINAG geschaffene Pendlerangebot, wo möglich, anzunehmen. Gähnend leere Park-and-ride-Plätze versprechen aber kaum Besserung.