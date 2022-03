Alles rund um Windelpopo und andere Herausforderungen: Hebamme eröffnet Shop in Hallein

Von der Frühchenbekleidung bis zur Tragejacke (auch für Männer): Magdalena Glöckler setzt auf funktionale und nachhaltige Produkte.

Wenn Magdalena Glöckler am Samstag in einem ehemaligen Modegeschäft am Bayrhamerplatz in Hallein "s'Hebammengschäft" eröffnet, dann hat Salzburgs zweitgrößte Stadt ein Geschäft, das es im Bundesland so noch nicht gegeben hat: Magdalena Glöckler bietet dort Fachwissen, Funktionalität und coole Designs unter einem Dach an. Bei ihrer Arbeit als Hebamme hat die 29-Jährige festgestellt, dass junge Familien sich entweder selbst viele Dinge für das Leben mit einem Baby anschaffen oder vieles geschenkt bekommen, das nie verwendet wird. Anderes, was in ihren ...