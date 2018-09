Allianz gegen Kraftwerkspläne

Gegner rufen zum Info-Tag. Der Projektentwickler sieht sich mit "unsachlicher Kritik" konfrontiert.

"Die Einreichung in Österreich und Deutschland ist im Herbst 2018 geplant", verkündet Josef Reschen, Ex-Bürgermeister der Stadt Salzburg. Er schmiedete gemeinsam mit Hans Abfalter und Franz Leikermoser die Pläne für ein Ausleitungskraftwerk an der Saalach - zwischen Unken und Schneizlreuth.

Es gibt heftige Kritik, viele Interessenten sind besorgt. Nun wird die nächste Runde im Protest dagegen eingeläutet. Die neu gegründete Bürgerinitiative "Wasser ist Leben - Rettet die Saalach" lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Kraftwerksbau. Bernhard Berger und Guido Kruetschnigg sind die Sprecher der Bürgerinitiative. Sie betonen: "Viele Leute wissen ja gar nicht, was da geplant ist. Mit dem ,Tag der Saalach' möchten wir Experten-Infos aus erster Hand für alle Bürger zugänglich machen."

Für Reschen schwingt in diesem Fall reichlich Polemik mit: "Wer, wenn nicht die Projektplaner, soll die aktuellsten Informationen liefern?" Er befürchtet einseitige Stimmungsmache unter den Projektgegnern.

Die "grenzüberschreitende Bürgerinitiative" hat es sich jedenfalls zur Aufgabe gemacht, "möglichst viele Menschen auf das Projekt, seine Dimensionen und auch seine Nebenwirkungen aufmerksam zu machen". Es warte ein "kleiner Markt" mit vielen Ständen, bei denen Interessenten Rede und Antwort stünden. Unter anderem dabei: Fischer, Touristiker, Wassersport-Betreiber, Naturschutzbund (Bayern und Österreich). Kruetschnigg: "Wir wollten keine klassische Demo, das finden wir extrem negativ. Wir sind darum bemüht, die Diskussion sachlich zu halten."

Die Kritik, mit der er bisher konfrontiert war, bezeichnet Reschen dagegen als teils "unseriös und unsachlich". Fischer und Wassersportler fürchten etwa eine zu geringe Menge an Restwasser. Dieser Einwand sei völlig unbegründet, sagt der Projektbetreiber, der überlegt, ebenfalls beim "Tag der Saalach" vorbeizuschauen. Vorab sagte er den PN: "Ich kenne kein Projekt eines Wasserkraftwerkes, gegen das nicht protestiert wurde. Hingegen kenne ich auch kein Wasserkraftwerk in Österreich und Deutschland, gegen das nach der Fertigstellung noch immer protestiert wurde. Die Kraftwerke an der mittleren Salzach und das Kraftwerk Lehen sind die besten Bespiele dafür. Neben der Erzeugung nachhaltiger umweltfreundlicher Energie bieten sie heute vielfach Erholungsmöglichkeiten und fügen sich bestens in die Landschaft ein. Ein Ausleitungskraftwerk wird von der Gewässerökologie noch besser beurteilt als ein Laufkraftwerk, weil der Flusscharakter erhalten wird. Die Saalach wird in der Ausleitungsstrecke ein lebendiger Gebirgsfluss bleiben."

Die Veranstaltung findet am So., 16. September, von 12 bis 17 Uhr beim alten Unkener Sportplatz statt.