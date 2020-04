Alltag in Zeiten von Corona: Freilichtmuseum Großgmain sammelt Fotos

Wer mitmachen möchte, schickt die Fotos via E-Mail an salzburger@freilichtmuseum.com und schreibt in persönlichen Worten dazu, welche Geschichte die fotografierten Dinge erzählen und warum sie für die betreffende Person repräsentativ für die Corona-Krise sind.

Von einem Tag auf den anderen hat das Corona-Virus das private und berufliche Leben der Salzburger auf den Kopf gestellt. Damit die kommenden Generationen anschaulich nachvollziehen können, was sich in diesen Wochen im Bundesland abgespielt hat, startet das Salzburger Freilichtmuseum ...