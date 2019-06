Almerisch in die Sommersaison

Die landesweite Almsommer-Eröffnung findet heuer auf der Großarler Loosbühelam statt.

Seit 2004 wird der "Salzburger Almsommer" als Dachmarke touristisch vermarktet. Eröffnet wurde der Almsommers damals auf der Maurachalm in Großarl, nun, nach 15 Jahren, findet die landesweite Eröffnung wieder im "Tal der Almen", nämlich auf der Loosbühelalm der Familie Rohrmoser statt. Am Sonntag, 16. Juni, ist es so weit, um 11 Uhr gibt es die offizielle Eröffnung. Für die musikalische Umrahmung sorgen "Die jungen Großarler" und die "Hüttschlager Alphornbläser".

Diese Eröffnung markiert den Start in die Sommer- und Wandersaison, einige Almhütten haben aber schon seit einigen Wochen geöffnet, wie TVB-Geschäftsführer Thomas Wirnsperger erklärt. "Heuer sind wir etwas später dran als in den vergangenen Jahren, bei nordseitig gelegenen Almen hatten wir in der vergangenen Woche teilweise immer noch eine geschlossene Schneedecke, aber jetzt apert es ganz schnell aus."

Im Großarltal gibt es heuer einige neue Angebote für die Gäste. Beim Hotel Edelweiß werden rechtzeitig mit Beginn der touristischen Hauptsaison im Juli die umfangreichen Aus- und Umbauarbeiten vollendet. Insgesamt gibt es in Großarl rund 4600 Gästebetten, in Hüttschlag sind es rund 450. Es ist nicht daran gedacht, diese Zahl wesentlich zu erhöhen. Dazu Wirnsperger: "Unser Bestreben ist eine gute Auslastung und vernünftige Preise bei den bestehenden Betten."

Im Tourismusjahr 207/18 gab es im Großarltal insgesamt rund 770.000 Nächtigungen, auf den Sommer entfielen dabei 330.000. Um den Sommer auch weiterhin zu stärken, haben sich die Touristiker einiges überlegt. So kommt beispielsweise Mitte Juli ein durchgehender Mountainbike-Singletrail von der Bergstation Panoramabahn bei der Laireiteralm bis hinunter ins Tal. "Das ist eine gemütliche Downhillstrecke mit moderatem Gefälle, ohne Sprünge und Steilkurven, also keine extreme Sache, das überlassen wir anderen", erklärt Wirnsperger. Neu kommen wird auch eine Mountainkart-Strecke, ebenfalls ausgehend von der Lairaitalm, allerdings auf einer anderen Route, sodass sich Biker und Mountainkart-Fahrer nicht in die Quere kommen. Ein bereits bestehender Wirtschaftsweg wurde dafür adaptiert.

Neuer Trailrunning-Bewerb kommt ins Großarltal

Am Samstag nächster Woche (22. Juni) ist im Großarltal Premiere für einen neuen Bewerb. Die Rede ist vom "Mountainman". Diese neue Trailrunning- und Hiking-Serie macht Station in drei Orten: Nesselwang, Reit im Winkl und eben im Großarltal. Wirnsperger erklärt, wie es dazu kam: "Der Mountainman-Veranstalter ist einer unserer treuen Urlaubsgäste. Dass der Bewerb auch zu uns kommt, ist also auch persönlichen Kontakten zu verdanken."

Dieser Bewerb hat es in sich, es gibt drei verschiedene Strecken. Die längste ist 50 Kilometer lang, dabei gilt es, knackige 2500 Höhenmeter zu überwinden. Die Labstationen befinden sich bei den diversen Almen.

Ein Wort noch zur abgelaufenen Wintersaison. In Großarl gab es 398.609 Nächtigungen. Rund 15.000 weniger als im Rekordwinter 2017/18, in welchem die Feiertage für die Touristiker perfekt gefallen sind.