Almhütte in Dienten wohl nach Blitzeinschlag vollständig niedergebrannt

Am Dienstagabend bemerkte ein 25-jähriger Einheimischer in Dienten im Bereich der Rettenfeldalm einen Brand. Eine dortige Alm- bzw. Jagdhütte stand in Flammen. Der 25-Jährige, selbst Feuerwehrmann, alarmierte die Feuerwehr Dienten. Diese rückte - unterstützt von Freiwilligen der Löschzüge Taxenbach und Embach - mit insgesamt 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an.

BILD: SN/FF DIENTEN Die schwer zugängliche Alm- bzw. Jagdhütte brannte vollständig nieder.