Almwirtschaft, Tourismus und Wolf: "Es kann kein Miteinander geben"

Ab der kommenden Woche soll der Pinzgauer Problemwolf geschossen werden dürfen

Am Dienstag handelte die neue Landesregierung und schickte eine Verordnung anlässlich des Pinzgauer Problemwolfs in Begutachtung. Nach einer Mindestfrist von einer Woche soll die Abschussfreigabe in folgenden Wildregionen in Kraft treten: 5.1 Steinernes Meer-Hundstein, 5.2 Schneeberg-Hochglockner-Hochkeil, 5.3 Blühnbach-Imlau, 4.3. Reiter Steinberge-Weißbach, 4.1 Loferer und Leoganger Steinberge sowie 3.3 Pinzgauer Schieferalpen Ost. Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock hält diese Frist "persönlich nicht für notwendig, aber juristisch will man damit der Aarhus-Konvention gerecht werden - und NGOs haben die Möglichkeit, ihren Senf dazuzugeben. Die Maßnahme ist ein Fortschritt, aber es wird zu Recht wieder die Kritik kommen, dass es bis zur Abschussfreigabe zu lange dauert."



Am Dienstagabend fand in Maria Alm eine Besprechung über die weitere Vorgehensweise statt - unter anderem mit Marlene Svazek, dem Wolfsbeauftragten Hubert Stock, Bürgermeistern und weiteren bäuerlichen, jagdlichen und touristischen Vertretern aus den Regionen Hochkönig (Maria Alm, Dienten, Mühlbach) und Saalfelden-Leogang. "Es sind über 30 Leute gekommen und wir haben der Landespolitik seitens des Tourismus und der Landwirtschaft klare Positionspapiere mitgegeben. Die Abschussverordnung ist ein Teilerfolg, aber es braucht noch mehr - sodass Beutegreifer ganz normal bejagt werden dürfen." Durch einen "Schulterschluss" zwischen den lokalen Jägern, Landwirten und Touristikern und einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt sollen deren eindringliche Botschaften künftig noch besser bei politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung ankommen.





Weitere Daten & Fakten zum Thema Wolf in Salzburg

- Derzeit geht man von drei bis vier Einzelwölfen aus, die sich im Gebiet zwischen dem Pinzgau und dem Salzkammergut aufhalten. "Die Dunkelziffer mit bisher unauffälligen Wölfen ist wohl noch wesentlich höher", sagt der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock.



- Bisherige Verdachtsfälle im Jahr 2023 im Land Salzburg (Stand Dienstag, 20. Juni):



- 14. Mai, Taxenbach - Eschenau: ein totes Lamm; DNA-Analyse bestätigte den Wolf.

- 22. Mai, Maria Alm - Hinterthal: eine tote Ziege und ein totes Kitz; Wolf bestätigt.

- 10. Juni, Maria Alm - Hinterthal: acht tote Schafe und zwei tote Lämmer; DNA-Probe entnommen.

- 11. Juni, Saalfelden: zwei tote Schafe und acht tote Lämmer; DNA-Probe entnommen.

- 16. Juni, Mühlbach/Hochkönig: ein totes Lamm, ein verletztes Schaf; DNA-Probe entnommen.

- 18. Juni, Rußbach am Pass Gschütt: zehn tote Lämmer; DNA-Probe entnommen.



- Alle bestätigten Wolfsrisse und Verdachtsfälle werden laufend unter salzburg.gv.at/wolf aktualisiert.



- Hubert Stock ist überzeugt und stimmt mit internationalen Experten überein, dass heuer noch mehr Beutegreifer nach Salzburg kommen werden. "Wir lassen die Landwirte damit nicht allein, informieren und unterstützen, wo es geht."



- Auch zu Verwechslungen zwischen Wolf und Hund kann es kommen. So machte vorige Woche etwa eine Meldung die Runde, dass ein Wolf im besiedelten Gebiet des Saalfeldener Ortsteils Bachwinkl gesichtet wurde. Am Wochenende kam es zu einer Wende: "Der Besitzer eines wolfsähnlichen Hundes hat sich bei mir gemeldet", sagt Hubert Stock. "Er hat angegeben, dass das örtlich und zeitlich mit der Wolfssichtung zusammenpasst, als sein Hund in der Gegend unterwegs gewesen ist. In der schnellen Wahrnehmung sind Wölfe und ihnen ähnliche Hunde schwer unterscheidbar."