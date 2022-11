Alpenstraße: Ungeregelte Anifer-Kreuzung sorgt für erhöhten Puls

Die Ampeln an der viel befahrene Anifer-Kreuzung sind außer Betrieb. Lenkerinnen und Lenker tun sich mit der Umstellung sichtbar schwer.

Wegen der Erneuerung der Ampelanlage ist seit Montag die Anifer-Kreuzung ungeregelt. Chaotische Szenen sind an der Tagesordnung, vor allem das Linksabbiegen in die Alpenstraße gestaltet sich schwierig. Beim Lokalaugenschein am Dienstag sahen sich in kurzer Zeit gleich mehrere Lenker zu waghalsigen Manövern genötigt.

Die Polizei könne nicht ganztägig den Verkehr regeln, sagt Sprecher Hans Wolfgruber. Die Kolleginnen aus Anif seien zu Stoßzeiten am Morgen und am späten Nachmittag nach Möglichkeit vor Ort, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. ...