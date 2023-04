Alpenverein wählt einen neuen Landesvorsitzenden

Claudia Wolf tritt nach einer Funktionsperiode nicht mehr zur Wahl an. Ihr Nachfolger als Landesvorsitzender des ÖAV soll Peter Kraus aus Kaprun werden.

Bei der Landestagung des Alpenvereins (ÖAV) am 15. April im Hotel Königgut in Wals steht die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Claudia Wolf tritt nach nur einer Funktionsperiode, die drei Jahre dauert, nicht mehr an. Ihr Nachfolger als Landesvorsitzender soll laut Wahlvorschlag der Kapruner Peter Kraus (69) werden. Der Architekt ist seit 1987 Mitglied beim Alpenverein und seit 2005 im Vorstand des Landesverbands vertreten. Seit 2006 leitet er dort das Referat Hütten und Wege. Seit 2016 ist er zusätzlich ...