Alpindrama im Glocknergebiet - zwei Bergsteiger tot von Suchtrupps gefunden

Seit Sonntagabend sucht die Bergrettung in Uttendorf nach zwei vermissten Bergsteigern. Die beiden Einheimischen, die als sehr erfahrende Hochalpinisten gelten, waren von der Rudolfshütte über den sogenannten Kastengrat auf den Großglockner unterwegs. Dort sind die beiden Alpinisten aber nicht angekommen - Suchtrupps fanden ihre Leichen auf Osttiroler Gebiet.

Einsatzbesprechung am Sonntag (ganz rechts: Manfred Höger, Bezirkshauptmannschaft Zell am See).

Seit Sonntagabend hatten Einsatzkräfte von Bergrettung, Polizei und Bezirkshauptmannschaft nach den als vermisst gemeldeten Bergsteigern gesucht. Sie waren von der Rudolfshütte in Uttendorf über den Kastengrat in Richtung Großglockner aufgebrochen.

Da sich das Duo nicht mehr meldete, schlugen die Angehörigen Alarm. Manfred Höger, Einsatzleiter der BH Zell am See, erklärte, dass Suchflüge mit den in Klagenfurt sowie in Salzburg stationierten Polizeihubschraubern "Libelle" durchgeführt wurden. Zusätzlich kam auch die Tiroler "Libelle" zum Einsatz.

Die Suche musste am Sonntag gegen 22 Uhr abgebrochen werden, am Montag ging sie weiter. Kurz nach neun Uhr früh teilte Einsatzleiter Höger mit: "Beide Bergsteiger wurden zwischen Kastengrat und Eiskögele auf Osttiroler Gebiet durch den Polizeihubschrauber leider tot aufgefunden. Die Bergung der Verunglückten durch die Hubschrauber ist angelaufen. Ermittlungen zum Unglückshergang durch die Alpinpolizei sind im Gang."