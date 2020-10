Alpine Notlage: Mehrere Wanderer mussten geborgen werden

Am späten Freitagnachmittag wurde ein 84-jähriger Mann aus Salzburg ins Krankenhaus gebracht. Während seines Talabstiegs vom Untersberg erlitt er eine Kreislaufschwäche. Und zwei deutsche Wanderer mussten im Steinernen Meer in Saalfelden von der Bergrettung geborgen werden.

Vorbeikommende Bergsteigerinnen leisteten erste Hilfe: Am späten Freitagnachmittag war ein 84-jähriger Mann aus der Stadt Salzburg auf dem Weg vom Untersberg über den Reithsteig talwärts. Dabei erlitt er eine Kreislaufschwäche. Die Bergsteigerinnen wurden auf den Mann aufmerksam, leisteten Erstversorgung und verständigten die Bergrettung. Die Bergrettung Grödig brachte den Mann anschließend zu Tal. Von der Rettung wurde er in das Krankenhaus verbracht.

Erschöpfte Wanderer im Steinernen Meer in Bergnot

Zwei deutsche Alpinisten sind am Freitagabend im Steinernen Meer im Pinzgau in Bergnot geraten. Die Männer im Alter von 40 und 47 Jahren verloren im Bereich der Steinigen Grube (2.373 Meter) die Orientierung und konnten aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr weiter. Zwei Polizeihubschrauberteams bargen die erschöpften Bergsteiger und flogen sie unverletzt ins Tal, berichtete die Bergrettung Salzburg.

Die Männer stiegen am Freitag von der Saletalm am Königsee über den Röthsteig zur Wasseralm auf und wollten das Steinerne Meer überqueren und im Kärlingerhaus am Funtensee übernachten. Kurz nach 19.30 Uhr setzten die Alpinisten einen Notruf ab. Die Bergrettung Saalfelden bereitete daraufhin eine Rettung zu Fuß vor. Über die Landesleitstelle wurde auch die Flugeinsatzstelle der Polizei Salzburg verständigt. Aufgrund des noch guten Wetters konnten zwei Hubschrauber bei Dunkelheit in das Gebiet fliegen und die beiden unverletzten Alpinisten bergen. Dazu der Saalfeldener Einsatzleiter und Pinzgauer Bezirksleiter der Bergrettung, Bernd Tritscher: "Für eine Bergung zu Fuß hätten wir allein für den Aufstieg fünf bis sechs Stunden gebraucht." So konnte der Einsatz kurz vor 23.00 Uhr beendet werden.

Quelle: SN