Lungauer ist neuer Rekordhalter: Rupert Hauer stand zum vierten Mal auf dem Gipfel des Mount Everest

Der Salzburger Alpinpolizist Rupert Hauer ist nun österreichischer "Rekordhalter". Nach dem Everest ging er noch auf den Lhotse.

"Es ist so herrlich, am höchstgelegenen Arbeitsplatz der Welt zu sein", frohlockte am Montag Rupert Hauer aus Tamsweg. Der 52-jährige Polizeibeamte aus dem Lungau und dort auch Leiter der alpinen Einsatzgruppe führt seit Jahren für das Tiroler Unternehmen Furtenbach Adventures Alpinisten in extremen Bergtouren. Am vergangenen Freitag hatte er es wieder einmal geschafft: Er führte die 16-köpfige internationale Bergsteigergruppe erfolgreich auf den Gipfel des Mount Everest und wieder zurück ins Basislager. Für den Lungauer war es bereits das vierte Mal, ...