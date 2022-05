Salzburgs Skitourengeher sind die fleißigsten

Fünf Bundesländer betreiben seit Beginn der abgelaufenen Wintersaison ein gemeinsames Tourenportal. Beim Fotowettbewerb ist die Beteiligung nach wie vor sehr hoch - und beim Saisonausklang siegten alle.

Ein Mal jährlich trifft sich im Frühjahr Salzburgs Skitourengeher-Community zum Saisonausklang mit der Prämierung ihrer beeindruckenden Winterfotos im SN-Saal. Zwei Jahre hat die Pandemie dieses Treffen vereitelt, 1092 Tage nach dem vorerst letzten Touren-Abend (17. Mai 2019) war es aber am Freitag wieder so weit.

Das Portal "Auf Touren" heißt nun "Skitourenportal" und wird von den Lawinenwarndiensten der Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten betrieben. Tourengeher laden Bilder und Texte auf die Plattform hoch, diese Eindrücke ergänzen die offiziellen Lageberichte.

Auf diese Weise kamen im Winterverlauf genau 4292 Fotos aus den fünf Bundesländern zustande, der Löwenanteil (1999) stammt aus Salzburg, gefolgt von der Steiermark (1714).

Die Beteiligung am Portal ist nach wie vor hoch, auch wenn die neue Gestaltung so manches "Gewohnheitstier" etwas herausgefordert haben mag. Vom 1. November 2021 bis 6. Mai 2022 gab es 1,164 Millionen Sitzungen, also Seitenaufrufe. Der Zuspruch verlief in etwa parallel zum meteorologischen Winter. Als Anfang Februar im Gebirge viel Schnee fiel, informierten sich demnach auch die meisten Interessierten im Portal über Lawinenlageberichte beziehungsweise über die Beiträge der Community.

Die 31 am meisten bewerteten Salzburger Bilder wurden am Freitag, 13. Mai, im SN-Saal prämiert - ohne Reihung. Gewonnen haben somit alle. Kooperationspartner (Alpenverein, BCA, Bergwelten, Blizzard, Bründl Sports, Chiba, Martini, Obertauern, Ortovox) steuerten wertvolle Sachpreise bei.

Nicht nur Fotos also solche kamen in die Bewertung, sondern auch zwölf Gesamtbeiträge. Dafür ist eine Kombination aus Bildern, Texten, aber auch den daraus resultierenden Debatten im Forum ausschlaggebend.