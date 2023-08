Alpinist verwechselt die Gipfel und verirrte sich beim Abstieg im Hochköniggebiet

Von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle ist am späten Donnerstagnachmittag ein junger Bergsteiger im Hochköniggebiet geborgen worden. Der Grund der Notlage mutet kurios an.

Der 22-jährige Deutsche musste am Donnerstag nahe der markanten Torsäule in Sicherheit gebracht werden. Der Mann sei aber der Meinung gewesen, den Hochkönig bezwungen zu haben, hieß es im Polizeibericht: "Auf dem Gipfel jedoch bemerkte er den Irrtum. Beim Abstieg wählte der 22-Jährige eine falsche Route und verstieg sich. In Folge setzte er den Notruf ab. Der Deutsche wurde mittels Seilbergung am Arthurhaus in Mühlbach am Hochkönig abgesetzt."