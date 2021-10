Alpinunfälle - in Salzburgs Bergen starben im heurigen Sommer 23 Menschen

In Österreich sind im heurigen Sommer rund 200 Menschen weniger verunfallt als im Vorjahr. Insgesamt waren 3.864 Menschen in einen Alpinunfall verwickelt, teilte das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Montag mit. Für 143 Menschen endete ein solcher Unfall tödlich - im Zehnjahresmittel waren es 144 Menschen. Besonders Männer waren betroffen: 122 Männer und 21 Frauen verloren zwischen Mai und Oktober in den Bergen ihr Leben.

SN/APA Infografik.