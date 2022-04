Alpinunfälle steigen wieder

Im Pongau kam es zu sechs tödlichen Kollisionen im Pistenbereich.

Insgesamt ist die Zahl der Verunglückten in den Bergen in unserem Bezirk wieder gestiegen. Auffallend sind vor allem die tödlichen Kollisionen in der vergangenen Saison, so der Leiter der Pongauer Alpinpolizei, Herbert Stock:

Redaktion: Liegt die Anzahl der Pistenunfälle wieder im "Vor-Corona-Bereich"?Herbert Stock: Wir hatten im Pongau 320 Pisten- und Liftunfälle. Das sind etwa um zehn Prozent weniger als vor Corona.



Auffallend ist, dass es heuer dabei sehr viele, teils tödliche Kollisionen im Bezirk gab. Ereigneten sich die Unfälle in bestimmten Gebieten oder zu bestimmten Zeiten?Auf einigen hoch frequentierten Pisten ist heuer mehr passiert. Insgesamt waren es 268 Kollisionen auf Pisten. Wir sehen allerdings, dass Liftbetreiber sehr motiviert versuchen, mögliche Problemzonen zu entschärfen. Aber häufig passieren auch auf nahezu leeren Pisten sehr schwere Unfälle. Natürlich betonen wir immer wieder, dass mehr Pausen und Stopps gut sind, und auch, dass man sein Fahrkönnen und die Geschwindigkeit den Gegebenheiten entsprechend anpassen sollte. Dazu sollte man die Anhaltepunkte so wählen, dass man weithin für andere Skifahrer sichtbar ist.

Auffallend oft wurde heuer auch über "Fahrerflucht" bzw. über das Unterlassen von Erster Hilfe berichtet?Jede vierte Kollision geht mit Fahrerflucht einher. Manchmal auch unbeabsichtigt, denn Betroffene stehen oft unter Schock. Es ist aber gesetzlich verpflichtend, dass man immer seine persönlichen Daten hinterlässt. Die Verweigerung der Ersten Hilfe nach einer Skikollision stellt zur fahrlässigen Körperverletzung ein zusätzliches Gerichtsdelikt dar, auch dann, wenn einem keine Schuld an der Verletzung trifft. Zeugenaussagen sind wichtig, denn wenn Unfälle passieren, muss eine genaue Klärung folgen. Unterstützend sind Bild- oder Videoaufnahmen. Vor Gericht gelten die üblichen FIS-Regeln. Wenn man etwa an Engstellen oder unübersichtlichen Bereichen ohne Not stoppt, wird Mitschuld angelastet.



Gab es heuer für die Alpinpolizei auch abseits der Pisten viel Arbeit?Erfreulicherweise kam es nur zu zwei Lawinenabgängen. Aber auch abseits der Pisten war im vergangenen Winter sehr viel los. Es kam auch zu zahlreichen Wander-, Schlitten- oder Paragleiter-unfällen. Die Zusammenarbeit mit der Bergrettung war sehr gut.



Beobachten Sie besondere Entwicklungen?Manche Touren werden schlecht geplant; viele einfach über Infos aus sozialen Netzwerken. Das sollte man oft mehr kritisch hinterfragen, denn die Verhältnisse ändern sich schnell. Wir appellieren an die Eigenverantwortung.



Erwarten Sie für die frühe Wandersaison bestimmte Herausforderungen?Besonders nordseitig unterschätzen Wanderer oft die Bedingungen. In höheren Lagen können noch bis zum Juni harte Schneefelder oder rutschige Steige vorhanden sein. Daher sollte man auf Tourenplanung und gute Ausrüstung achten. Hilfreich sind Steigeisen, Grödel, kantiges Schuhwerk oder Stöcke. Im Flachgau und im Tennengau gab es heuer schon einen tödlichen Absturz und mehrere schwierige Bergungen der Flugpolizei und Bergrettung.