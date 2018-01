Im Sommer wie im Winter war der Alpengasthof Prebersee ein beliebtes Ausflugsziel.

Ist man auf der Suche nach historischen Bilder, so ist man bei Josefine und Anton Heitzmann an der richtigen Adresse. Sie sind seit vielen Jahren Kustoden im Lungauer Heimatmuseum in Tamsweg, haben Bildschätze von allen Tamsweger Ortsteilen und anderen Lungauer Gemeinden zu Hause in ihrem Archiv . Bilder aus dem Ortsteil Haiden und dem Prebergebiet füllen einen ganzen Ordner.