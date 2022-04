Als aus dem Murboden bei Hochwasser ein großer See wurde

1873 wurde die Murregulierungsgenossenschaft im Lungau gegründet. Damit schufen die Vorfahren eine Lebensgrundlage für das Murtal im Lungau. Heute zählt die Genossenschaft 821 Mitglieder.

Heute sind Abschnitte entlang des Flusses Mur vielerorts Naherholungsgebiete. Das war nicht immer so. In der Zeit um 1873 verwandelte sich das Murtal bei jedem größeren Hochwasser, bedingt durch Schneeschmelze, Gewitter oder Landregen, in einen großen See. Es war die Gründerzeit der Murregulierungsgenossenschaft. "Mensch und Vieh mussten die talangesiedelten Gehöfte verlassen, Felder wurden vermurt, die damals lebensnotwendige Ernte wurde zerstört", erzählt Obmann Johann Ronacher aus der Chronik.

Nach 20 Jahren Murregulierung trat 1893 erstmals die Wildbachverbauung in Erscheinung. ...