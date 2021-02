Als Corona eine Maschine zum Schreiben war

Nach dem Fahrrad, der Kaffeemaschine und dem Nachttopf kommt das gute alte Büro: Die Bachschmiede in Wals zeigt eine neue Schau.

Fürs Homeoffice hätte man anno dazumal wohl viel Platz und Lärmschutz zum Nachbarn gebraucht: für den ratternden Fernschreiber, die schwere mechanische Schreibmaschine und das klobige Festnetztelefon. Besonders gut gemacht hätte sich im häuslichen Büro eine (leisere) Corona-Schreibmaschine. Die "LC Smith Corona Silent" war in den 1930er-Jahren ein Spitzenprodukt.

Kostbarkeiten wie diese sind in der Bachschmiede in Wals in der neuen Sonderausstellung "Büro, Büro" zu sehen, die am Montag eröffnet wird. Ältere Besucher werden sich fragen, warum für sie ...