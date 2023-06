Als das Geläute in Unternberg im Friedhof stand

Aktuell wird in der Gemeinde Unternberg der steinsichtige Kirchturm saniert.

Die Wurzeln des Gotteshauses in Unternberg reichen bis ins 15. Jahrhundert. Aus der Unternberger Ortschronik liest sich in den letzten Jahrhunderten eine laufende bauliche Veränderung heraus. Um etwa die Kriegsverluste auszugleichen, ließ die Pfarre 1922 vier neue Eisenhartgussglocken gießen. Da der bestehende Kirchturm aus statischen Gründen das neue Geläute nicht aufnehmen konnte und ein Neubau des Turmes finanziell nicht zu bewerkstelligen war, errichtete man 1923 im Bereich des Friedhofes eine Behelfskonstruktion, die vorübergehend das Geläute beherbergen sollte. Von 1951 bis 1964 prägten zwei Kirchtürme das Ortsbild von Unternberg. 1979 wurde die umgebaute Kirche eingeweiht. Anfang der 50er Jahre wurde der aktuelle Kirchturm erbaut. Pfarrer Manfred Thaler: "Man hat angedacht, ihn zu verputzen. Daraus wurde nichts. Es blieb die steinige Sicht." Aktuell war Gefahr in Verzug: "Die Fugen werden jetzt weiter nach vorn geholt, damit das Ausbrechen der Steine verhindert wird." Investitionssumme: Rund 60.000 Euro - finanziert von Pfarre, Gemeinde, Erzdiözese und Denkmalamt.