Als der Erste Weltkrieg endete: "Daheim herrschten Entbehrung und Not"

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Nicht nur in den Schützengräben, sondern auch in der Heimat herrschten Not und Elend vor, wie ein Blick in die Situation im Tennengau während der Kriegsjahre zeigt.

Die Begeisterung war auch im Tennengau groß, als Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärte - offiziell zumindest. "Die abends stattfindende Platzmusik endete ihre Weisen mit der Volkshymne, worauf das auf der Straße spazierende Publikum in Hochrufe auf Kaiser und Reich ausbrach", berichtet eine Zeitungsnotiz aus Golling vom 28. Juli 1914, dem Tag der österreichischen Kriegserklärung an Serbien. Der junge Halleiner Historiker Lukas Fallwickl, der sich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg in Hallein beschäftigt hat, relativiert allerdings: "Da schaut man mittlerweile genauer in der Forschung. Die begeisterten Bilder, das waren die jungen, unverheirateten Männer, die hatten ja nichts zu verlieren. Aber wer zu Hause Frau und Kind und Landwirtschaft hatte, der war nicht glücklich darüber, dass er in den Krieg ziehen musste. Da waren sehr viele höchstens mit Resignation unterwegs."

Die ohnehin schlechte Ernährungssituation wurde immer schlimmer

Auch an der "Heimatfront" setzte bald Resignation ein, vor allem aufgrund der schnell akut werdenden Lebensmittelknappheit. "Das Dramatischste im Hinterland war die Ernährungssituation. Die war von Anfang an nicht gut und wurde immer schlimmer und schlimmer", sagt Fallwickl. Übereinstimmend berichten die Chroniken der Tennengauer Gemeinden von unglaublicher Versorgungsnot. Schon im Sommer 1915 wurde das Brot knapp, es gab nur noch "brüchiges und wenig haltbares Maisbrot", später wurde notgedrungen sogar Sandgrieß oder Sägemehl beigemischt. 1917 gab es in Puch sechs Wochen lang kein Brot, in Golling und Adnet waren es im Sommer 1918 sogar mehr als zwei Monate. In der Gollinger Ortschronik heißt es: "Vor Einführung der Fleischkarte übernachteten die Leute auf den Hausbänken der Metzger; die eigene Kaninchenzucht war mehr als ein Hobby."

Die Ortschronik von Puch, herausgegeben vom Salzburger Historiker Gerhard Ammerer, berichtet: "Daheim herrschten Entbehrung und Not. Das Militär sammelte und requirierte wie überall Pferde, Wägen, Schlitten, Rodeln, Ski, (...) Kirchen- und Hausglocken, (...) Orgelpfeifen, Kupferkessel und vor allem den mühsamen Ertrag der Arbeit, einen Großteil der Ernte, Getreide, Heu, Rinder, Milch, Butter, Schurwolle, Hartholz."

Besonders hart traf es die Städter, die auf die Rationen angewiesen waren

Die Bauern konnten die von den Behörden geforderten Mengen an Getreide, Fleisch etc. bei Weitem nicht erfüllen: In St. Koloman sah man sich außerstande 400 Kilogramm Getreide abzuliefern, 1918 protestierte die Gemeinde zudem gegen die vorgeschriebene Fleischbedarfslieferung, weil eine Ausrottung des Viehstands drohte.

Umgekehrt schafften es die Behörden nicht, die Bevölkerung zu versorgen: "Es gibt eine Studie für Salzburg, dass die Rationen um 1918 herum den Kalorienbedarf nur zu etwa 45 Prozent gedeckt hätten. Und sie haben es nicht annährend geschafft, diese überhaupt noch auszugeben. Man kann rechnen, dass die Leute 10, 20 Prozent der Kalorien bekamen von dem, was man eigentlich bräuchte", sagt Fallwickl. "Das waren Zustände, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Was macht man, wenn nicht genug Nahrung da ist und man aber auch keine Möglichkeit hat, welche aufzutreiben, weil, egal, wo man hinfährt, es ist nirgendwo etwas da?"

Die Bauern auf dem Land, viele von ihnen Selbstversorger, hatten es noch etwas besser, besonders hart traf es aber die Städter in Hallein, die den Rationen völlig ausgeliefert waren. "Deswegen kam es dann zu Hamsterfahrten, die Leute aus der Stadt sind aufs Land gefahren mit Unsummen an Geld oder sonstigen Wertsachen und Tauschmitteln wie Zigarren, um sie gegen Lebensmittel einzutauschen. Das hat natürlich das ganze System erst recht untergraben, das ohnehin nicht funktioniert hat."

Fast jede Familie hat Gefallene und Vermisste zu beklagen

Und natürlich gab es neben Hunger und Not auch die vielen Gefallenen und Vermissten zu beklagen - kaum eine Familie, die nicht einen Bruder, Onkel, Sohn oder Vater auf den stetig länger werdenden Gefallenen- und Verlustlisten wiederfand. Auf dem Gollinger Kriegerdenkmal zum Beispiel sind 72 Gefallene und Vermisste aus Golling, Scheffau, Torren und Obergäu (damals alle noch separate Gemeinden) aufgelistet, bei damals insgesamt rund 1800 Einwohnern. In Abtenau (damals gut 3500 Einwohner) waren es 136 Gefallene und Vermisste, in Puch (knapp 1000 Einwohner) 39, in St. Koloman (rund 900 Einwohner) waren es 27.

Die Lage schlägt sich sogar in der Bevölkerungsstatistik nieder

Die Mischung aus Kriegsopfern, hoher Sterblichkeit in der unterernährten Bevölkerung und der Spanischen Grippe, die 1918/19 weltweit Millionen an Opfern forderte, war so dramatisch, dass sie sogar in der Bevölkerungsstatistik aufscheint: Hallein war eigentlich eine boomende Industriestadt, von 1890 bis 1910 stieg die Einwohnerzahl um fast 33 Prozent von 6167 auf 8190 - bei der nächsten Volkszählung 1923 dagegen lag die Zahl nur um 200 Personen höher bei 8381. Noch drastischer ist der tennengauweite Vergleich: 1890 hatte der Bezirk 19.983 Einwohner, 1910 24.600 - und 1923 gerade mal 24.627. "Hier ist die Entwicklung noch deutlicher, weil in den ländlichen Gemeinde war damals sowieso schon weniger Zuwachs", sagt Lukas Fallwickl.