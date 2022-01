Als der Fasching in Salzburg noch ein Staatsakt war

Einst etablierte Markus Sittikus den Karneval als Gesamtkunstwerk in Salzburg. Davon können Faschingsnarren heute nur träumen.

Es ist keine einfache Zeit für das Salzburger Faschingsprinzenpaar. Prinz Gerwin II., der Humorvolle, und seine auch im echten Leben Angetraute, Prinzessin Nicki II., die Fantasiereiche, haben auch in ihrer zweiten Amtszeit wenig zu lachen. Denn nach wie vor bremst die Pandemie das fröhliche Treiben weitgehend aus. Immerhin: Den Schlüssel der Stadt Salzburg hat die Salzburger Faschingsgilde am 8. Jänner auch in einer deutlich kleineren Formation als sonst - und mit 2G-Nachweis sowie zusätzlichen Antigen-Schnelltests - beim Sturm auf das ...