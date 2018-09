Als die Band "Annexus" die Wiener Musikszene aufmischte

Lungauer 68er waren drauf und dran, die Welt zu erobern.

Es war die Zeit der Rebellion und des Umbruchs. Was heute mit dem Schlagwort "68er-Generation" verbunden wird, hat die Welt verändert: Millionenfacher Protest gegen den Vietnamkrieg, Studentenrevolten von Paris über Wien bis New York, Prager Frühling, Hippie-Bewegung und Woodstock, weltweite Auflehnung gegen das sogenannte Establishment. Haben das die Jungen auch im Lungau mitgekriegt? "Natürlich", sagt Xander Lüftenegger, Kirchenwirt-Bub in Unternberg, "und wir haben uns mit denen da draußen auch solidarisiert. Aber aktiv am Protest hat der Lungau kaum teilgenommen." Lange Haare und eine neue, damals progressive Musik haben aber auch die jungen Lungauer fasziniert. "Ich kann mich noch gut erinnern, als mir der Reinhardt Sampl den Che Guevara auf die Kühlerhaube meines Opel Rekord gespritzt hat", lacht Hans Perner.

Und da waren ja auch noch die Beatles, die für "Help" in Obertauern drehten. Einer, der sie dort live erlebt hat, ist Herbert Rabitsch. "Ich habe damals mit meiner Gruppe ,Hammond Sparrows' eine ganze Saison im ,Hotel Perner' zum Tanz aufgespielt", erinnert er sich, "im Hotel Edelweiß hat sich Ringo Starr zum Schlagzeug der dort musizierenden Band gesetzt und gleich das Fell der großen Trommel durchgedroschen!" Es war "Radio Luxemburg", das die moderne Musik auch hinter den Tauern trug. "Mit 14 habe ich mir die erste Gitarre gekauft", sagt Lüftenegger. Stundenlang übte er im Selbststudium und bald gab es zusammen mit Ali Reinmüller und Jakob "Jack" Moser die erste ernsthafte Probe im Saal des Kirchenwirts. Natürlich wurden die Fenster sperrangelweit geöffnet, damit ja alle da draußen es hören konnten. "Die Leute sind grad von der Sonntagsmesse gekommen. Ich kann es nicht anders erzählen: Sie waren vollkommen verstört, was ihre Ohren da gerade vernehmen mussten."

Jetzt wurde eine Band gegründet. Beim Esterbauer wurden E-Gitarren, Schlagzeug, Verstärkeranlage und Mikrofone bestellt. Alles auf Pump. Kostenpunkt: 15.000 Schilling. Das waren mindestens vier Monatsgehälter für einen Facharbeiter. Aber der Geschäftsmann vertraute den Jugendlichen. Lüftenegger: "Beim ersten Kerzerlabend hatten wir schon 140 Zuhörer und Einnahmen von 1400 Schilling. Als der Sommer vorbei war, hatten wir keine Schulden mehr!" Hans "Johnny" Perner leitete damals schon die Band "The Bravos", später "The Ingos". Herbert Rabitsch war mit den "Buntspechten" unterwegs. Es war Xander Lüftenegger, der mehr wollte.

Weg von der Schlagerszene, hin zu Rock und Jazz. Die neue Formation mit dem Namen "Annexus" ("Verbindung") bestand aus Lüftenegger, dem Musiklehrer und studierten Gitarristen Rudi Melcher aus Murau, Bassist "Johnny" Perner und dem Schlagzeuger Robert Gugg aus Kärnten.

Beatles und Rolling Stones waren für sie die Heroes, gespielt aber hat die Gruppe vor allem Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer, Colosseum und urigen, erdigen Jazz. In Wien wurde der Wettbewerb "Musik der Kontraste" ausgeschrieben. Um die Lage zu erkunden, ob sie da musikalisch wohl mithalten könnten, fuhren drei von Annexus in die Bundeshauptstadt. Mit dem Auto von Rudi Melcher. Im Mürztal vor dem Semmering ging das Vehikel ein - Motor kaputt, Totalschaden. Also weiter mit der Bahn. Nach dem Übernachten in einer Telefonzelle in Wien (!) kaufte sich Melcher um 3000 Schilling einen Gebrauchtwagen. Beim Zurückfahren blinkte wieder das rote Lamperl, die jungen Männer stoppten dennoch nicht - Motorschaden, Auto kaputt. Jetzt musste Johnny Perner aus Tamsweg mit dem Abschleppseil her: Von Wiener Neustadt über den Semmering und durch die ganze Steiermark schleppte er das Auto und die drei Freunde bis nach Tamsweg. Am Abend spielten die vier ein Konzert in Murau. Am nächsten Tag kaufte sich Melcher sein drittes Auto in drei Tagen …

Die Autopannen waren ärgerlich, aber eines brachten die Lungauer mit nach Hause: Vor der "Wiener Szene" mussten sie sich nicht verstecken! Also meldeten sie sich für den Wettbewerb an. Als bei der Vorausscheidung in Floridsdorf der Moderator "Annexus, eine Gruppe aus dem Lungau" ankündigte, brüllte die vorderste Reihe des Publikums voll Spott und Häme: "Ja, mia san mit'm Radl da". Xander Lüfteneggers Augen begannen jetzt regelrecht zu strahlen: "Wir haben sie dann aber in Grund und Boden gespielt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben haushoch beim Publikum und bei der Jury gewonnen."

Das Finale fand später im ehrwürdigen Wiener Konzerthaus statt. Und wieder siegte Annexus überlegen. Der Lohn war das Angebot eines Plattenvertrags mit CBS. Die "Murtaler Zeitung" schrieb damals: "Für die nächste Zeit sind Schallplatten - und Rundfunkaufnahmen vorgesehen, … Annexus sind drauf und dran, groß ins Geschäft einzusteigen." Nichts von allem wurde umgesetzt. Die Bandmitglieder haben sich in den nächsten Monaten in alle Winde zerstreut. Einer musste zum Bundesheer, der andere hatte Familie, der Dritte beschloss, sein Studium zu forcieren. "Ich kann heute noch nicht sagen, was damals in uns vorgegangen ist", sagt Xander Lüftenegger, "wir hatten das Tor zu unserer großen Musikwelt, von der wir alle nächtelang träumten, weit, weit aufgemacht und selbst wieder zugestoßen. Wahrscheinlich haben wir es damals schlicht nicht begriffen, was möglich gewesen wäre!"

Es ist trotzdem etwas aus den Lungauer 68ern geworden - im Berufsleben und mit ihren Familien. Und die Liebe zur Musik ist geblieben. Noch heute musizieren sie regelmäßig in verschiedenen Formationen. Nur etwas leiser sind sie geworden.

