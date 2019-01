Als die Stadt Hallein zur "roten Hochburg" wurde

Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete für Hallein neben allen anderen Umwälzungen auch ein politisches Erdbeben - das neue Wahlrecht kehrt die Kräfteverhältnisse im Gemeinderat um.

Eine Hochburg der Sozialdemokratie war Hallein eigentlich schon zu Zeiten der Monarchie - kein Wunder bei den Massen an Arbeitern in der Zellulosefabrik, der Tabakfabrik, der Saline und dem Bergwerk am Dürrnberg. Auch der Begründer der Sozialdemokratie in Salzburg, Jakob Prähauser (1849-1924), der sogenannte "rote Jakob", war ein Halleiner.

Politisch schlug sich das aber nicht nieder - jahrelang gab es nur einen einzigen Sozialdemokraten im damals so genannten Gemeindeausschuss, Anton Wallner, Tischler in der Zellulose: "In der Monarchie gab es den sogenannten Kommunalverein, gebildet aus bürgerlichen Gruppierungen, die sich zusammenschlossen, damit bei Kommunalwahlen die Bürgerlichen gut abschneiden und um vor allem die Sozialdemokraten abzublocken", erklärt der Halleiner Historiker Wolfgang Wintersteller.

Verantwortlich für diese Kräfteverhältnisse war vor allem auch das damalige Wahlrecht: Auf Bundesebene gab es bereits seit 1907 das allgemeine Wahlrecht für Männer, auf Landes- und Gemeindeebene dagegen bestand bis zur Gründung der Ersten Republik 1918 das sogenannte Zensuswahlrecht - die Wähler waren je nach Steuerleistung und Bildungsgrad in fünf Wählerklassen (Kurien) eingeteilt, dies bevorzugte wohlhabende Bürger, Unternehmer und Industrielle.

Ein sonderbarer Nebeneffekt dieses Wahlrechts war, dass es auch Frauen (bei entsprechender Steuerleistung) einschloss - zumindest mehr oder weniger: Das Wahllokal betreten durften sie nämlich nicht, für sie wählen gehen musste ihr Ehemann oder ein anderer von ihnen bevollmächtigter Mann.

Nach dem Zerfall der Monarchie dauerte es dann nicht mehr lang: Bereits im November 1918 wurde das Allgemeine Wahlrechts eingeführt, erstmals dürfen nun Männer wie Frauen wählen gehen, jede Stimme zählt gleich viel, Abgeordnete werden direkt (nicht über Wahlmänner) gewählt. Erstmals angewandt wurde es bei der Nationalratswahl im Februar 1919. Bei der Gemeinderatswahl am 31. Mai 1919 kehrten sich dadurch die Kräfteverhältnisse im Halleiner Gemeinderat um - die Sozialdemokraten erhielten mit 17 von 25 Mandaten deutlich die absolute Mehrheit vor der Wirtschaftspartei, den Christlichsozialen und dem Volksverein.

Anton Wallner, der Zellulose-Tischler, der bereits in der Monarchie der einsame Vertreter der Sozialdemokratie im Gemeindeausschuss gewesen war, wurde Erster Vizebürgermeister. Bürgermeister der Stadt wurde Anton Neumayr, eine der großen Figuren der Salzburger Sozialdemokratie: Von 1919 bis zum Aufkommen des Ständestaats 1934 regierte er Hallein als Bürgermeister mit absoluter Mehrheit, zudem vertrat er die Sozialdemokraten in diesem Zeitraum auch im Landtag. In seiner Amtszeit wurde die Salzach reguliert und das einstige Strandbad in Gamp, das Theater- und Kinogebäudede, die Griesrechensiedlung und der nach ihm benannte Salzachsteg erbaut. Im Austrofaschismus wurde er verhaftet und der Stadt verwiesen, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war er ein halbes Jahr im Konzentrationslager Dachau interniert. Nach dem Krieg bis zu seinem Tod 1954 war Neumayr wieder Mitglied des Salzburger Landtags, von 1945 bis 1946 Landeshauptmann-Stellvertreter und von 1946 bis 1951 fungierte er als Bürgermeister von Salzburg.

Rund 80 Jahre sollte die Vorherrschaft der Sozialdemokratie in der Halleiner Stadtpolitik bestehen, in den 1990ern ging es bergab, nicht zuletzt aufgrund interner Querelen. 1999 ging dann der Bürgermeistersessel verloren, 2004 holte die ÖVP sogar die absolute Mehrheit in der ehemals Roten Hochburg.