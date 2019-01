Als "Gletscher" die Salzach herunterkamen

Der Jänner 2017 war der kälteste seit 30 Jahren, Anfang Jänner 2019 fiel in wenigen Tagen so viel Schnee wie sonst im ganzen Monat. Verglichen mit früheren Wintersaisonen erscheint dies aber immer noch relativ harmlos, wie das Beispiel Golling zeigt.

Die zugefrorene Salzach: Im Jänner 2017 in Hallein, mit wenigen Zentimetern Eis ein seltenes, harmloses Naturschauspiel, im Winter 1928/29 in Golling aber ein hochgefährlicher Zustand. "Die Salzach war vollkommen zugefroren und man fürchtete, die damals gewaltigen Eismassen könnten die Salzachbrücke nach Torren wegdrücken, die damals noch aus Holz war", sagt der Gollinger Ortschronist und Museumsgründer Erich Urbanek. Dies geschah letztlich nicht, bleibenden Eindruck hinterließen die Gletscherspalten-ähnlichen Bilder aber dennoch, zuletzt auch als Fotografie in einer Ausstellung im Museum Burg Golling.

Minus 25 Grad und gewaltige Lawinen am Paß Lueg

Auch aus eigener Erfahrung meint Urbanek, dass vor einigen Jahrzehnten die Winter noch um vieles kälter waren: "Minus 25 Grad Celsius waren in den 1950ern gang und gäbe, manchmal Spitzen bis zu minus 30 Grad, und das oft schon im Dezember und bis in den Februar hinein", sagt der 76-Jährige.

Kälte und Schneemassen spielten auch am Paß Lueg immer eine entscheidende Rolle im Winter: "Erst 1963 wurden am Paß Lueg der heutige Tunnel und enorme Lawinenschutzbauten errichtet. Davor gab es immer wieder gewaltige Lawinenabgänge, die dann von Aufräumtrupps händisch weggeschaufelt werden mussten, denn das war ja die Hauptverkehrsroute nach Innergebirg", sagt Urbanek.

Auch die Bahnverbindung war durch Schnee, Lawinen und Kälte immer wieder gefährdet. "1963 war es wieder so kalt, dass die Salzach zufror, die Bahnverbindung kam durch den Schnee zum Erliegen, der Straßenverkehr sowieso."

Internationaler Wintersport und eine Seilbahn in Scheffau

Aber auch so manch kleine gute Seite zeigte der damals strengere Winter: Der Eisschützenverein hatte seine Eisstockbahn damals nicht wie heute im hintersten Winkel von Torren, wo es kalt und schattig genug ist, sondern mitten im Ort, in der Trögergasse. Und in Obergäu, den Eppner-Güterweg vom Lammerstein hinunter, hatte der Rodelverein eine Rodelbahn, die Anfang der 1980er für die Junioren- und Jugendstaatsmeisterschaft 1983 sowie die Allgemeine Staatsmeisterschaft 1984 dermaßen gut ausgebaut wurde, dass sie laut der Gollinger Ortschronik sogar "internationalen Ansprüchen" entsprach. Und nicht zuletzt wollte eine Gruppe engagierter Gollinger den Winter auch stärker touristisch nutzen - mit einer Seilbahn von Scheffau ins Tennengebirge hinauf. "Es gab schon Pläne, letztlich ist es aber gescheitert an der Finanzierung und Naturschutzbedenken. Die Rentabilität wurde in Frage gestellt, dann ist das Projekt eingeschlafen", sagt Urbanek.