Mehr als 1000 Salzburger sind nach einer Covid-19-Infektion wieder genesen. Drei von ihnen berichten über die Krankheit und die Zeit danach.

Es war das Wochenende, an dem in Österreich die Stimmung kippte. Nadja Willert hat diesen Freitag, den 13. März, als "Tag des Hamstereinkaufs" in Erinnerung. Am Vormittag hatte die Bundesregierung massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens verkündet, um die Ausbreitung des ...