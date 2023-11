"Als Nikolaus ist man Vorbild"

Er trägt nicht nur ein spezielles Gewand, nein, es müssen auch eine andere Uhr, Schuhe, eine Brille sein, um nur nicht aufzufliegen. Dominik Lasthofer geht mit Herzblut als Nikolaus von Haus zu Haus.

Zu seinem Job als Nikolaus ist er spontan gekommen. Zehn Minuten vor einem Hausbesuch in Siezenheim wurde das Mitglied der Siezenheimer Krampusse gefragt: "Möchtest du unser Nikolaus sein?" Ja, aber da war von Vorbereitung keine Rede. "Du machst das schon" hieß es. Nun steht der 36-Jährige vor seiner fünften Saison als heiliger Mann aus Myra. In seinem roten Trolley führt der Elektrotechniker und Hobby-Privatpilot sein Nikolaus-Outfit mit zum Interview.

Die Redaktion freut sich über die Verwandlung des Dominik Lasthofers zum hl. Nikolaus nach dem Gespräch.



Ihr erster Einsatz war sehr spontan, waren Sie dabei nervös?Dominik Lasthofer: Ja, zuerst schon, dann habe ich aber bald gemerkt, dass das eine lässige Sache ist.



Weiß der Nikolaus über alle Kinder Bescheid?Ich wohne direkt neben dem Schulhof, und da bekomme ich bei offenem Fenster immer recht viel mit. Es interessiert mich besonders, wenn sie vom nahenden Nikolausbesuch reden. Daheim sind die Kinder dann sehr überrascht, dass ich Dinge weiß, worüber sie gesprochen haben.



Lassen sich alle Kinder täuschen?Die meisten sind sehr ehrfürchtig, jedoch muss man aufpassen, dass ihnen nichts an mir auffällt. Einmal wurde ich an der Brille als Dominik Lasthofer erkannt. Seitdem trage ich eine andere Uhr, Nikolaus-Schuhe und auch eine andere Brille. Ich passe auch darauf auf, dass ich nie gemeinsam mit anderen Nikoläusen gesehen werde. Denn es gibt nur einen Nikolaus!

Was hat Sie bisher am meisten berührt? Ich bin ja in den Schulen, im Kindergarten sowie Altersheim in Siezenheim unterwegs. Ich habe meiner Oma jahrelang nicht gesagt, wer der Siezenheimer Nikolaus ist. Dann ist sie ins Altersheim gekommen, wo ich mich bei ihr endlich als Nikolaus outen wollte. Dazu ist es nicht mehr gekommen, weil sie leider kurz davor verstarb. Das stimmt mich im Altersheim immer etwas traurig. Ich hätte es ihr sagen können.



Ist der Nikolaus schon mal ins Fettnäppchen getreten?Anfangs sagte ich zum Stab immer Stecken, das war's aber dann auch.

Was macht es mit Ihnen, wenn Sie zum Nikolaus werden?In dem Moment, wo man in das Kostüm hineinschlüpft, muss man ganz ein anderer Mensch sein, weil Kinder eine andere Erwartungshaltung haben. Man muss erhaben und aufrecht gehen, ein Vorbild sein. Das ist ein schönes Gefühl.



Warum haben Sie ein rotes Buch? Es ist innen hohl und mit Zuckerln befüllt. Und aus dem aufgeklappten Buch lese ich die Mitteilungen der Eltern für die Kinder vor.

Worin geht es da meistens?Teilweise ist es schon komisch, da soll ich ein vorgefertigtes Gedicht vorlesen. Das mache ich nicht gerne, weil ich nicht authentisch sein kann. Auch gebe ich zu bedenken, dass ein Nikolaus nicht erzieht, sondern nur unterstützt. So haben Mitteilungen wie "die Zahnspange öfter tragen" hier nichts verloren. Den Schnuller von den Kindern aber nehme ich gerne mit.

Wer sind Ihre Begleiter?Mindestens ein Krampus und immer zwei Ordner, weil Nikolaus und Krampus nichts tragen können. Der Krampus muss jedoch meistens draußen warten.

Wie muss ein Nikolaus sein?Extrem schlagfertig, offen und spontan. Er muss gut improvisieren können, über die Geschichte des heiligen Nikolaus Bescheid wissen und gut singen können, zumindest die ersten paar Zeilen von "Lasst uns froh und munter sein".

Mit welchen Herausforderungen ist der Nikolaus konfrontiert?Kein Besuch ist gleich. Es ist oft sehr heiß in den Wohnungen, und wir sind oft stundenlang auf den Beinen. Mein Rekord war drei Mal der Weg vom Siezenheimer Gewerbegebiet bis zur Kaserne.

Was gibt es zur Stärkung? Viel Lebkuchen, teilweise selbstgemachte Milchbrötchen und die Kinder geben mir Mandarinen mit, oft weil sie sie nicht mögen.

Werden Sie auch als Weihnachtsmann oder Santa Claus bezeichnet?Mich hat noch nie jemand so angesprochen, außer am Hellbrunner Adventmarkt mit internationalem Publikum. Heuer sind wir am 1. Dezember, 17.30 Uhr, vor Ort, gemeinsam mit den Großgmainer Krampussen.