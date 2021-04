Als Seelsorger der Pfarre Pöham: Pater Klaus Laireiter ist zurück im Pongau

Seit Ostern wirkt Pater Klaus Laireiter wieder im Pongau. Im Interview mit den Pongauer Nachrichten erzählt er, warum die Pension für ihn noch nicht in Frage kommt, wie er überhaupt Pfarrer geworden ist und was er als Missionar in Bolivien erlebt hat.

Der ehemalige Rektor des Missionshauses St. Rupert, Pater Klaus Laireiter, könnte eigentlich längst im Ruhestand sein. Seit Jahrzehnten kämpft er wie Don Camillo gegen die Armut in Bolivien. Dort war er von 1998 bis 2001 als Missionar tätig und gründete das Hilfsprojekt Para Niños. Mit enorm viel Spendenunterstützung hilft er seit vielen Jahren den ärmsten Kindern, die ohne diese Hilfe ohne Behandlung bleiben, oder sogar sterben müssten.

Nach einer schweren Erkrankung ist Pater Klaus wieder genesen und nach einem Aufenthalt im Missionszentrum in St. Gabriel "wieder fit", wie er selbst sagt. Das Missionshaus in Maria Enzersdorf ist das österreichische Zentrum der Steyler Missionare.



Redaktion: Sie sind seit Kurzem wieder im Pongau und haben die Seelsorge in der Pfarre Pöham übernommen. Was ist der Grund dafür ?Pater Klaus Laireiter: Ich habe vor einem Jahr als Aushilfe beim Erntedankfest mithelfen können. Das war wahnsinnig schön - alles zusammen, die Menschen dort, die Musik, die Torsäule vom Hochkönig im Hintergrund - ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt.

Ich hätte nie gedacht, dass ein Funken einer Chance bestünde, dass ich hier wirken darf und freue mich jetzt sehr.



Sie haben bereits die Ostermesse in Pöham zelebriert?Ja, ich durfte bereits den Palmsonntag dort im Freien feiern. Die Osternacht feierten wir ebenso im Freien, es war sehr schön und das Osterlachen vielfach. Für mich eine echte Erholung, dort die Liturgie zu feiern.

Eigentlich könnten Sie bereits die wohlverdiente Pension genießen.(Schmunzelnd) Mein Kollege in Rom hat eine viel größere Kapelle und war bei seiner Wahl bereits viel älter.

Das ist selbstverständlich und es war mir vorher bereits klar, dass ich zupacke und mithelfe. In unseren Pfarren ist genügend Arbeit für wenige. Zuvor war ich ja mit Wels in der größten Pfarre in Oberösterreich und jetzt in der kleinsten von Salzburg. Ich bin jetzt wieder gut in Schwung.



Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie nicht nur Jugendmeister, sondern 1978 als Pfarrer auch die Messe am Hundstein feierten und dann Hagmoar wurden?Ich habe bereits mit zehn Jahren zum Ranggeln angefangen.

Meine ältesten Brüder waren bereits erfolgreiche Ranggler und das wollte ich auch werden. Das Ranggeln und Judo hat mein Leben geprägt und ist mir bis heute wichtig.

Und warum sind Sie Pfarrer geworden?Der Wunsch ist sehr früh entstanden. In Großarl war, als ich etwa vier/fünf Jahre alt war, der gerechte Pfarrer Balthasar Linsinger (Anmerkung: Er bewahrte im Zweiten Weltkrieg eine jüdische Familie vor dem KZ) tätig. Ich wurde von ihm getauft und war fasziniert von dem klugen Pfarrer. Mein Vater, der Zimmerer war, hatte eine Hütte gebaut, da lag ich oft und bestaunte den Sternenhimmel und wollte das Geheimnis dahinter lüften.

Ein Pfarrer, so dachte ich, der weiß alles. Wir waren arm und meine Mutter hat mir erzählt, dass der Pfarrer ihr oft heimlich etwas in die Hand gedrückt hat, ohne großes Aufsehen. Er war nicht nur gescheit, sondern auch lieb und gut. Das wollte ich auch werden.



Wie ergab sich Ihr Engagement in Bolivien?Das ist aus dem Sozialarbeiter in mir gewachsen. Die Zustände dort waren und sind erschreckend, die Not der Kinder und Menschen auch jetzt wieder groß. Gerade erst haben wir einem Kind eine Blinddarm-Operation - nach einem Durchbruch - bezahlt. Wenn wir die Kinder dort nicht behandeln, dann müssen sie oft sterben.

Die zwei Kinderspitäler (in La Paz und in El Alto und zwei weitere Gesundheitsstationen) werden nun selbstständig geführt, von Franziskanerinnen, Steyler Missionsschwestern und Einheimischen.